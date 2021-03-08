Хартли: сегодня я увидел 22-летнего Ковальчука. Он летал по площадке и даже не потел

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (4:3 ОТ, 3-1 — в серии).

«Очень важная волевая победа, которую мы одержали за счёт характера и великолепной физической формы. Мы знали, что по окончании матча счёт в серии будет 2-2 или 3-1, и это огромная разница. В конце третьего периода мы действовали не так хорошо, как хотелось бы, но затем последовали два важных гола в большинстве, которые вдохновили нас. В обоих овертаймах мы просто летали.

Действительно, мы работали на протяжении всего года над физподготовкой. Мы планируем все тренировки, чтобы работать над техникой, над развитием игроков, исходя из их особенностей. Мы шли к тому, чтобы стать лучшей командой в лиге по физической подготовке ещё с лета.

Игра Ковальчука? Я сказал ему, что у меня было впечатление, что я сегодня видел 22-летнего Ковальчука, когда он играл в НХЛ за «Атланту». Он летал по площадке и даже не потел, поэтому я выпускал его на дополнительные смены.

Я считаю, что Бобков невероятные спасения сегодня совершал и помогал команде. Никакой его вины в голах нет, да и в целом у нас командная игра.

Что должно было произойти, чтобы на льду появился молодой вратарь Андрей Мишуров? Я смотрел четыре последних матча «молодёжки» и запомнил это имя. Он великолепный молодой вратарь, у него впереди большая карьера. Мы сегодня включили его в заявку на матч, значит мы ему полностью доверяем», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.