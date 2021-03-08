Питерс: не думаю, что «Автомобилисту» надо было куда-то бежать в овертайме

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с «Авангардом» (3:4 ОТ, 1-3 — в серии).

«Напряжённая встреча. Равная игра двух равных команд, были равные возможности. Я не думаю, что нам следовало куда-то бежать в овертайме, мы старались играть более сосредоточено, более осторожно обращаться с шайбой.

Я бы сказал, что 50 минут мы играли без удалений, затем получили 2 удаления за 10 минут, а потом 28 минут вновь играли без удалений. Мы больше времени проводили в зоне обороны, старались играть на удержание шайбы, если бы у нас получалось проводить больше времени в атаке, то всё смотрелось бы по-другому. Это не связано с проседанием в физике.

Всё, что мы хотим сейчас сделать, это полететь в Балашиху и выиграть игру там. Я думаю только о предстоящей встрече, мы настраиваемся только на этот матч. Рассчитываю, чтобы все были в боевой готовности, у меня ещё не было возможности поговорить с доктором.

Голышев? У него была простуда перед прошлой игрой, а повреждение он получил в прошлом матче, когда Готовец нанёс ему удар в спину во втором периоде. Но он поедет с нами на выезд», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.