Питерс: не думаю, что «Автомобилисту» надо было куда-то бежать в овертайме

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с «Авангардом» (3:4 ОТ, 1-3 — в серии).
«Напряжённая встреча. Равная игра двух равных команд, были равные возможности. Я не думаю, что нам следовало куда-то бежать в овертайме, мы старались играть более сосредоточено, более осторожно обращаться с шайбой.
Я бы сказал, что 50 минут мы играли без удалений, затем получили 2 удаления за 10 минут, а потом 28 минут вновь играли без удалений. Мы больше времени проводили в зоне обороны, старались играть на удержание шайбы, если бы у нас получалось проводить больше времени в атаке, то всё смотрелось бы по-другому. Это не связано с проседанием в физике.
Всё, что мы хотим сейчас сделать, это полететь в Балашиху и выиграть игру там. Я думаю только о предстоящей встрече, мы настраиваемся только на этот матч. Рассчитываю, чтобы все были в боевой готовности, у меня ещё не было возможности поговорить с доктором.
Голышев? У него была простуда перед прошлой игрой, а повреждение он получил в прошлом матче, когда Готовец нанёс ему удар в спину во втором периоде. Но он поедет с нами на выезд», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 8 марта 2021
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:54
-
18:44
-
18:16
-
17:25
-
17:00
-
16:43
-
16:33
-
16:25
-
15:52
-
15:42
-
15:30
-
15:05
-
14:42
-
14:04
-
13:55
-
13:27
-
13:16
-
12:39
-
12:16
-
12:15
-
11:41
-
11:18
-
11:00
-
10:41
-
10:35
-
10:10
-
09:47
-
09:33
-
09:19
-
08:57
-
08:35
-
08:25