Сергеев: московское «Динамо» сделало правильные выводы, раз побеждаем

Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» (5:2, 3-1 — в серии).

«Получился тяжёлый матч, как и все предыдущие с этой командой. Хорошо, что победили, смогли забить в третьем периоде четвёртый гол, после которого стало полегче. Мы свои моменты реализовали, соперник – нет, поэтому и победили.

Когда делал последний хет-трик? Не знаю, лет в 17, наверное. По Молодёжной или Высшей лиге. Мой день, наверное. Просто везло, залетала шайба. Старался бросать, хорошо, что так получилось.

Что изменили после поражения в Москве? Сделали определённые выводы. Не знаю, стоит ли говорить, какие. Но выводы сделали правильные, раз побеждаем», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.