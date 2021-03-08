Сергеев: московское «Динамо» сделало правильные выводы, раз побеждаем

Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» (5:2, 3-1 — в серии).
«Получился тяжёлый матч, как и все предыдущие с этой командой. Хорошо, что победили, смогли забить в третьем периоде четвёртый гол, после которого стало полегче. Мы свои моменты реализовали, соперник – нет, поэтому и победили.
Когда делал последний хет-трик? Не знаю, лет в 17, наверное. По Молодёжной или Высшей лиге. Мой день, наверное. Просто везло, залетала шайба. Старался бросать, хорошо, что так получилось.
Что изменили после поражения в Москве? Сделали определённые выводы. Не знаю, стоит ли говорить, какие. Но выводы сделали правильные, раз побеждаем», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 8 марта 2021
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