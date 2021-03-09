Малкин стал первой российской звездой недели в НХЛ

34-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан первой российской звездой недели в НХЛ, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.



На минувшей неделе Малкин стал одним из самых результативных российских игроков, набрав 6 (2+4) очков в 4 матчах, и помог «Питтсбургу» одержать 3 победы. Всего на его счету 18 (6+12) очков в 24 встречах текущего сезона НХЛ, его показатель полезности составляет «-6».



Вторая звезда недели – форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич, который наряду с Малкиным, стал одним из самых результативных игроков недели. На счету 25-летнего хоккеиста также 6 (2+4) баллов за результативность за прошедшую неделю. В свою очередь, «синерубашечники» одержали 3 победы в 4 матчах.



Третьей звездой недели стал 26-летний голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Он помог своей команде одержать 3 победы в 3 матчах, отражая при этом 94,4% бросков и пропуская в среднем 1,62 шайбы за игру.

Малкин стал второй звездой матча между «Питтсбургом» и «Нью-Йорк Рейнджерс»