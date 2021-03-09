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«Миннесота» обыграла «Вегас», Капризов – без очков

«Миннесота» обыграла «Вегас», Капризов – без очков
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча состоялась в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

За «Миннесоту» забивали Кевин Фиала и Юнас Бролин. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов получил 17 минут и 1 секунду игрового времени и не отметился результативными действиями.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Миннесота» одержала вторую победу за последние три матча. «Вегас» прервал шестиматчевую победную серию.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2021, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Фиала (Раск) – 10:51' (5x5)   2:0 Бродин (Эрикссон Эк, Фолиньо) – 59:54' (en)
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