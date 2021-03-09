Валерий Ничушкин забил пятый гол в сезоне НХЛ

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Аризону Койотс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:2. Одну из шайб за «Колорадо» забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Результативными передачами отметились Назем Кадри и Райан Грейвз. Это стал пятый гол Ничушкина в нынешнем сезоне НХЛ.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.