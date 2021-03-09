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У Кяхкёнена 1-й шат-аут в НХЛ. У него рекорд вратарей-новичков «Уайлд» по победам подряд

У Кяхкёнена 1-й шат-аут в НХЛ. У него рекорд вратарей-новичков «Уайлд» по победам подряд
Хоккей / НХЛ 0
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Вратарь «Миннесоты Уайлд» Каапо Кяхкёнен не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:0).

24-летний финн сделал первый шат-аут в лиге, отразив все 26 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

Кяхкёнен одержал семь побед подряд и продолжил обновлять рекорд «Уайлд» для вратарей-новичков, сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

Рекорд НХЛ в этой номинации принадлежит Россу Бруксу — 12 побед подряд («Бостон Брюинз», 1973/1974). За последние 28 лет лучшая серия у Джордана Биннингтона — 9 побед («Сент-Луис Блюз», 2018/2019).

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча состоялась в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

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