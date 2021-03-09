Кожевников: судьи засчитали спорный гол минчан в ворота СКА, потому что побоялись давления
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал спорную заброшенную шайбу, которая оказалась решающей в четвертом матче серии между минским «Динамо» и СКА.
«Момент далеко не однозначный. Игрок минчан оказался перед вратарём Самоновым, как мне показалось, задев его. В то же время он мог оказаться в непосредственной близости от Самонова при помощи игрока СКА, там была борьба. Но в плей-офф, на мой взгляд, нужно засчитывать только 100-процентные шайбы. Поэтому судьи так долго и консультировались. Возможно, арбитры побоялись давления. В итоге гол засчитали, минчане выиграли, и серия переезжает в Санкт-Петербург, где в среду будет пятый и, скорее всего, последний матч в серии», — сказал Кожевников «Чемпионату».
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