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Павел Буре даст показания по делу о стрельбе в «Москва-сити»

Павел Буре даст показания по делу о стрельбе в «Москва-сити»
Хоккей / Прочие турниры 0
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Российский хоккеист, чемпион мира Павел Буре выступит в Пресненском суде в качестве свидетеля по делу о перестрелке в башне «Око» в «Москва-Сити» в 2017 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

17 ноября 2017 года в башне «Око» произошёл конфликт между охранниками Дмитрия Павлова и экс-акционера «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева. В результате один человек погиб, пять получили ранения. По данным следствия, Буре был среди гостей бизнесмена Павлова, отмечавшего в башне юбилей.

По версии следствия, конфликт спровоцировали охранники Юшваева Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов. Дело в отношении них сейчас рассматривается в Пресненском суде, их обвиняют в хулиганстве, покушении на убийство и убийстве. «Коммерсантъ» утверждает, что несколько свидетелей на заседаниях подтвердили, что Исмаилов и Хамидов изначально проявляли агрессию.

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Он сразу же стал первой суперзвездой «Ванкувера» — ему не давали прохода на улице, писали в его честь песни и без конца восхищались.
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