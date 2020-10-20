«Буре надо назначить министром скорости». Как Русская Ракета дебютировала в НХЛ

Он сразу же стал первой суперзвездой «Ванкувера» — ему не давали прохода на улице, писали в его честь песни и без конца восхищались.

Павла Буре в «Ванкувере» не просто ждали. Его ЖДАЛИ, намереваясь увидеть что-то невероятное. И когда он всё-таки приехал в Северную Америку осенью 1991-го, нетерпение уже достигло пика. Реальность превзошла все ожидания.

Буре подписал контракт 1 ноября и через два дня провёл первую тренировку с «Ванкувером». На маленькую тренировочную арену набилось 2 тыс. зрителей, и все хотели вживую увидеть чудо из чудес – невероятную скорость Буре. Его тут же окрестили первой суперзвездой в истории «Ванкувера».

«До Павла у нас не было таких звёзд, которые бы приковывали к себе внимание каждый раз, когда касались шайбы. Павла уже обожествляют – так же, как в своё время Элвиса», — говорил директор «Ванкувера» по маркетингу Глен Рингдэл.

«Мы начали занятие входом в зону при розыгрыше большинства. Буре проехался за воротами, подхватил шайбу, и как только он пересёк синюю линию, я подумал: «Боже мой, как он катается». Это было феноменально», — вспоминает бывший нападающий «Кэнакс» Клиф Роннинг.

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Первый матч

5 ноября фанаты «Ванкувера» дождались дебюта Буре в НХЛ. Перекупщики задрали цену на билеты в три раза, но отбоя от желающих приобрести их не было – по телевизору этот матч не транслировался, и другого способа посмотреть на дебют игрока, которого на следующий день окрестят Русской Ракетой, просто не было. К счастью, все ведущие телеканалы отрядили по одной камере на арену, чтобы заснять исторический момент, так что какое-никакое видео всё-таки осталось.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на канале Canucks в YouTube (эпизод с дебютной игрой Буре начинается на отметке 15.20).

В игре с «Виннипегом» Буре не набрал очков, но заворожил всех. И соперников, которые пытались его сдержать, но либо получали удаления, либо позволяли ему проходить сквозь оборону, как нож сквозь масло. И своих, которые, по признанию и.о. тренера «Ванкувера» Рика Лея, «пребывали в полном восторге от Буре и не были достаточно сфокусированы» (и не смогли добиться победы, сыграв вничью).

«Все вскочили со своих мест – болельщики на трибунах, игроки на скамейке. Я никогда не видел такой скорости, на которой он уверенно промчался через всю площадку», — так описывает первую смену Буре Роннинг.

«У меня пошли такие мурашки по коже, что на них можно было натирать морковку, как на тёрке», — писал обозреватель Vancouver Sun Арчи Макдональд.

«Хотя он и не представитель левого крыла (игра слов на английском: левый вингер — представитель левого крыла партии. – Прим. «Чемпионата»), премьер-министру Британской Колумбии Майку Харкорту надо назначить Буре министром скорости и владения шайбой за его вчерашние проходы через всю площадку», — писал Vancouver Province.

«Есть голы, а есть магия, которую творит Буре». Одна из лучших шайб в истории НХЛ Момент из предсезонки, который невозможно забыть. В Америке его крутили по ТВ чуть ли не каждый час.

«Колдер Трофи» и песня в честь Буре

Павел забросил свою первую шайбу (и вторую тоже) в своём четвёртом матче, закончил сезон лучшим снайпером «Ванкувера» (34 гола в 65 матчах) и выиграл «Колдер Трофи». Впервые с 1976 года «Кэнакс» выиграли больше матчей, чем проиграли. Самым популярным хоккеистом команды был, конечно, Буре. В Ванкувере началась Павломания – так описывала ажиотаж вокруг Русской Ракеты газета Vancouver Sun.

«Он уже большая знаменитость в городе, который не так-то просто взбудоражить. Сильная, немногословная, героическая фигура, при виде которой молодые девушки визжат, а люди постарше открывают рты от восторга. Его обожают все.

Болельщики часами стоят в очередях на автограф-сессиях, чтобы поговорить с ним 20 секунд, незнакомцы устремляются к нему, как только он появляется на улице. Стюардессы подсовывают ему клочки бумаги для автографа, рекламодатели заваливают его предложениями.

Когда Буре играет, все – партнёры по команде, тренеры, фанаты, журналисты – ждут чего-то невероятного. В городе бушует Павломания».

После дебютного сезона о Буре написали песню. «Павел Буре, он умеет бросать. Лучший новичок «Ванкувера», вперёд, «Кэнакс». С Буре, Буре, Буре, Буре. […] Давайте выиграем Кубок Стэнли, с Буре, Буре, Буре, Буре».

ВИДЕО

«Он отличается от других хоккеистов, а я тренировал много крутых игроков. Он наэлектризованный, и я никогда до этого не работал с игроком, который бы так зажигал трибуны. Этот парень умеет поднимать болельщиков с кресел», — говорил главный тренер «Ванкувера» Пэт Куинн.

Буре провёл в «Ванкувере» семь сезонов, стал первым игроком в истории клуба, забросившим 50 и 60 шайб за сезон, в 1994 году он довёл «косаток» до финала Кубка Стэнли, а в 2013-м стал первым русским игроком, чей номер вывели из обращения в клубе НХЛ.