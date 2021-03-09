Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Chicago Tribune: «Чикаго» защитит Задорова на драфте расширения

Chicago Tribune: «Чикаго» защитит Задорова на драфте расширения
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Обозреватель Chicago Tribune Джимми Гринфилд поделился мнением, что «Чикаго Блэкхоукс» примет решение защитить российского защитника Никиту Задорова на драфте расширения.

«Фактически завершивший карьеру Брент Сибрук будет переведён в долгосрочный список травмированных, что окажет влияние на политику клуба на драфте расширения. Теперь „ястребам“ не нужно его защищать, и они могут сосредоточиться на защите Кита и Мёрфи, а также Задорова или де Хаана. Полагаю, что „Чикаго“ защитит Задорова и будет искать обмен де Хаану. В противном случае будет риск его просто потерять», — написал Гринфилд в «Твиттере».

На драфте расширения клубы смогут защитить одного вратаря, а также либо восемь полевых игроков, либо семь нападающих и трёх защитников. Игроки, имеющие в контракте пункт о запрете на обмен, будут защищены автоматически. Помимо этого, в драфте не будут участвовать игроки, выступающие на профессиональном уровне меньше двух лет, а также задрафтованные проспекты без контрактов.

«Кракены» в НХЛ. Всё, что известно о 32-й команде в лиге
103 года назад клуб из Сиэтла уже выигрывал Кубок Стэнли. Что представляет собой новая команда?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021