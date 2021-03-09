Chicago Tribune: «Чикаго» защитит Задорова на драфте расширения

Обозреватель Chicago Tribune Джимми Гринфилд поделился мнением, что «Чикаго Блэкхоукс» примет решение защитить российского защитника Никиту Задорова на драфте расширения.
«Фактически завершивший карьеру Брент Сибрук будет переведён в долгосрочный список травмированных, что окажет влияние на политику клуба на драфте расширения. Теперь „ястребам“ не нужно его защищать, и они могут сосредоточиться на защите Кита и Мёрфи, а также Задорова или де Хаана. Полагаю, что „Чикаго“ защитит Задорова и будет искать обмен де Хаану. В противном случае будет риск его просто потерять», — написал Гринфилд в «Твиттере».
На драфте расширения клубы смогут защитить одного вратаря, а также либо восемь полевых игроков, либо семь нападающих и трёх защитников. Игроки, имеющие в контракте пункт о запрете на обмен, будут защищены автоматически. Помимо этого, в драфте не будут участвовать игроки, выступающие на профессиональном уровне меньше двух лет, а также задрафтованные проспекты без контрактов.
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