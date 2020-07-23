«Кракены» в НХЛ. Всё, что известно о 32-й команде в лиге

Название и эмблема

7 декабря 2017 года комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил, что город Сиэтл получил право подать заявку на вступление в лигу. 13 февраля 2018 владельцы клуба осуществили задуманное, направив официальный запрос на вступление в НХЛ. 4 декабря того же года совет директоров НХЛ одобрил вступление в лигу новой команды из Сиэтла. Решение было единогласным. С тех пор начался процесс выбора названия, эмблемы и формы команды.



Сообщалось, что было зарегистрировано 13 возможных названий: «Кугарз» (пумы), «Иглз» (орлы), «Эмеральдз» (изумруды), «Эвергринз» (вечнозелёные), «Файрбёрдз» (жар-птицы), «Кракен» (морские чудовища), «Рейнирз» (в честь вулкана Рейнир в окрестностях Сиэтла), «Ренегейдс» (ренегаты), «Си Лайонз» (морские львы), «Силз» (тюлени), «Сокайз» (нерки), «Тотемз» (тотемы) и «Уэйлз» (киты).

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Изначально планировалось объявить название и эмблему команды в феврале или марте 2020 года, но пандемия коронавируса порушила все планы. Презентацию пришлось перенести на полгода. Наконец, 23 июля 2020 года, 32-я команда Национальной хоккейной лиги получила официальное название – «Сиэтл Кракен».



Кракен – это легендарное мифическое морское чудовище гигантских размеров, головоногий моллюск, известный по описаниям исландских моряков, из языка которых и происходит его название. Так что в переводе на русский язык, название команды можно расшифровать, как «морские чудовища из Сиэтла». Эмблема и форма команды выполнены в тёмно-синих и голубых цветах, символизирующих море.

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История

Хоккей в Сиэтле – далеко не новичок. В 1915-1924 годах в городе базировался клуб «Сиэтл Метрополитэнс», игравший в Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья (ХАТП). В 1917 году команда даже завоевала Кубок Стэнли – первой среди американских коллективов. В финале был повержен «Монреаль Канадиенс» (3-1). Нападающий «Сиэтла» Берни Моррисон установил тогда рекорд финальных серий за Кубок Стэнли, забросив «хабам» 14 шайб в четырёх матчах.



В 1924 клуб прекратил своё существование, однако хоккей в городе продолжал жить, только в низших лигах. Дважды в рамках турне по США в гости к «Сиэтл Тотемз» приезжала сборная СССР – в 1972 и 1974 годах. Один сезон там выступал даже легендарный Пэт Куинн, который впоследствии стал известным тренером и приводил сборную Канады к победам на Олимпиаде и Кубке мира. Уже будучи тренером в НХЛ, Куинн всегда агитировал за появление в Сиэтле собственной команды. Спустя 96 лет после ликвидации «Метрополитэнс» хоккей в Сиэтле возродился на высшем уровне.

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«Мы хотим закольцевать историю. Мы стали первым американским городом с Кубком Стэнли, а теперь хотим еще один. Сиэтл жаждет иметь свою команду. Хоккей очень подходит характеру этого города. Если хотите, чтобы хоккей развивался через поколения, то лучшего места, чем Сиэтл, не придумать, потому что именно здесь изобретается будущее. У нас есть компании, работники которых будут составлять фанатскую базу не только сегодня, но и в будущем — вместе с семьями», — заявил мэр Сиэтла Дженни Деркан.

Арена

Права на название хоккейного стадиона в Сиэтле купил самый богатый человек в мире Джефф Безос. Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.



Новый клуб будет выступать на стадионе Climate Pledge Arena. Право назвать строящуюся сейчас арену вместимостью 18 тыс. зрителей, известную в прошлом как KeyArena, купила компания Amazon. Новое имя стадиона связано с проектом Climate Pledge, запущенным Amazon и Global Optimism в 2019 году. Он направлен на полное прекращение промышленных выбросов углекислого газа в атмосферу к 2040 году.

Всю электроэнергию Climate Pledge Arena будет получать от солнечных батарей, расположенных как на самом стадионе, так и в других местах. Не меньше 75% всех продуктов на стадионе будут местного производства, а всю еду, которую не смогут продать во время мероприятий, будут раздавать нуждающимся в городе. Также на арене будут использовать дождевую воду для заливки льда. Помимо этого билеты на матчи можно будет использовать для проезда в общественном транспорте в день игры. Это делается для того, чтобы люди реже пользовались личными автомобилями.

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Болельщики

20 февраля 2018 года инициативная группа в лице бизнесмена Дэвида Бондермана и кинопродюсера Джерри Брукхаймера объявила о старте с 1 марта пробной продажи сезонных абонементов. В первый же день было подано более 25 тыс. заявок на абонементы. При вместимости арены в 18 тыс. зрителей нетрудно понять, что все места на трибунах уйдут владельцам абонементам, а игроков новой команды ждут исключительно аншлаги на каждом домашнем матче.

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Руководство

Владельцами нового клуба являются компания «Оак Вью Груп», которая занимается реконструкцией арены, а также бизнесмен Бондерман и кинопродюсер Брукхаймер. Эти же люди в конце 2000-х уже пробовали заполучить команду НХЛ – в Лас-Вегасе, но тогда их планам не суждено было сбыться, и «Голден Найтс» привели в лигу другие владельцы. Теперь их давняя мечта сбылась.



Помимо владельцев, весной у клуба появился президент – младший брат владельца «Оак Вью Груп» — Тод Лайуики. Он является ярым любителем хоккея и опытным управленцем в мире спорта. В разное время он был вице-президентом «Ванкувера», президентом «Миннесоты» и исполнительным директором «Тампы».



Генеральным менеджером команды является легендарный Рон Фрэнсис. Двукратный обладатель Кубка Стэнли (1991, 1992) и член Зала хоккейной славы с 2014 по 2018 год работал на посту генерального менеджера «Каролины Харрикейнз». За это время «ураганы» ни разу не вышли в плей-офф. В марте 2018 года был назначен на должность президента по хоккейным операциям. В июле 2019 года Фрэнсис занял должность генменеджера в клубе из Сиэтла.

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«Возможно, он является самым недооценённым великим игроком в истории хоккея. То же самое можно сказать о нём как о менеджере. Думаю, что он отлично проявит себя в Сиэтле. Это его место. С Ронни цех генеральных менеджеров и вся НХЛ становятся лучше», — оценил назначение Фрэнсиса генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг.

Кто будет играть за новый клуб?

Для включения в НХЛ «Сиэтлу» пришлось заплатить $ 650 млн – на 150 миллионов больше, чем в своё время «Вегас». Эти деньги распределятся между остальными клубами лиги, за исключением «Вегаса». Зато «Голден Найтс» разрешили не участвовать в драфте расширения, который состоится в июне 2021 года.

Если бы драфт расширения НХЛ был сейчас. Какой состав получил бы «Сиэтл» Детально разбираем все варианты усиления нового клуба в НХЛ.

На драфте расширения клубы смогут защитить одного вратаря, а также либо восемь полевых игроков, либо семь нападающих и трёх защитников. Игроки, имеющие в контракте пункт о запрете на обмен, будут защищены автоматически. Помимо этого, в драфте не будут участвовать игроки, выступающие на профессиональном уровне меньше двух лет, а также задрафтованные проспекты без контрактов.



«Сиэтлу» нужно будет выбрать по одному игроку из каждого клуба. Не менее 20 из этих игроков должны иметь действующий контракт хотя бы на один год. На драфте необходимо выбрать как минимум 14 нападающих, девять защитников и трёх вратарей. Судя по комментариям игроков и тренеров НХЛ, никаких проблем с желающими играть в Сиэтле не будет.

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Что будет с конференциями НХЛ?

«Сиэтл» сбалансирует чемпионат, став 32-й командой в лиге и 16-й – в Западной конференции. Включение «кракенов» в НХЛ повлечёт за собой перестановки в дивизионах. «Аризона Койотс» переедет в Центральный дивизион, а «Сиэтл» займёт место в Тихоокеанском. Изменения вступят в силу в дебютном сезоне команды.