Мичков: Кучеров пока ничего не писал. Возможно, он даже не знает, что я побил его рекорды

Нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков прокомментировал рекорды, установленные им в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги.

В своём дебютном сезоне в МХЛ Мичков стал лучшим снайпером и бомбардиром в возрасте до 17 лет, обойдя в обоих рейтингах Никиту Кучерова, чьи рекорды держались с сезона-2009/2010. Также Мичков стал лучшим снайпером сезона МХЛ, оказавшись самым молодым победителем этого рейтинга в истории.

«Я самый молодой лучший снайпер сезона в истории МХЛ? Я просто выходил играть, а на льду все в равных условиях вне зависимости от возраста. До последнего дня «регулярки» меня могли обойти в этом топе – Александру Кисакову нужно было забросить всего три шайбы. Заключительный матч «Динамо» в этом сезоне я не видел: сначала хотел посмотреть, но решил забыть обо всём, абстрагироваться от ситуации и просто ждать результатов. В итоге увидел счёт − 9:1, но Кисаков не забил.

Лучший бомбардир МХЛ до 17 лет? Я даже не знал, что существует такой рекорд. После матча агент скинул мне статью об этом, поздравил меня. Этот рекорд, как любой другой, доставил мне самые положительные эмоции – такое не может надоесть! Говорят, что аппетит приходит во время еды – с рекордами то же самое.

Сложно сказать, похож ли я на Кучерова – я об этом не думаю. Он мне пока ничего не писал: возможно, он даже не знает, что я побил его рекорды, у него же идёт сезон. Конечно, было бы интересно с ним пообщаться», – цитирует Мичкова пресс-служба МХЛ.