16-летний Мичков побил рекорд Кучерова! В России растёт новая суперзвезда

Накануне, 5 февраля, нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков стал самым результативным игроком в возрасте до 17 лет в истории Молодёжной хоккейной лиги. На 60-й минуте матча регулярного чемпионата с «Крыльями Советов» при игре «шесть на пять» 16-летний игрок забросил свою 30-ю шайбу в сезоне. Результат, особенно для столь юного парня, очень солидный.
В результате предыдущий рекорд, принадлежавший экс-форварду «Красной Армии» Никите Кучерову, продержался 11 лет. В сезоне-2009/2010 будущий нападающий сборной России, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» забросил 29 шайб в возрасте 16 лет.
В топ-5 бомбардиров МХЛ среди игроков до 17 лет находятся также Рихард Букартс (20 шайб), Сергей Толчинский (19) и Кирилл Капризов (18).
Кстати, без учёта прошедшего матча «СКА-1946» осталось провести 13 встреч в регулярном чемпионате. На данный момент «армейцы» занимают третье место в Западной конференции, находясь в зоне плей-офф. Получается, что шансов улучшить собственное достижение у Мичкова будет хоть отбавляй.
Календарь матчей «СКА-1946» в регулярном чемпионате МХЛ
17 лет Мичкову исполнится только 9 декабря 2021 года, но даже сейчас, в свои 16 лет, Матвей рассуждает как взрослый и состоявшийся человек.
«Не думал о рекорде, когда выходил на лёд: сегодня вышел с теми же чувствами, что и в предыдущих матчах. Круто, что получилось побить рекорд МХЛ, но важнее, что этот гол помог нам набрать очки. Хочу сказать огромное спасибо партнёрам, которые помогли мне достичь такого результата, и всем, кто болел и поддерживал нас.
Слежу за всеми игроками, которые выступают в НХЛ, особенно за россиянами. Кучеров? Он поставил не один рекорд на взрослом уровне. Потрясающий хоккеист, с отличным броском, здорово видит площадку, у него голевое чутье и отличное катание, есть чему поучиться у этого игрока, что-то из его арсенала взять на заметку. Симпатизирую Сидни Кросби, нравится, как он играет, как катается. Не знаю, похож я на него или нет, судить экспертам и тренерам.
Есть ли цель стать лучшим снайпером сезона? Личные цели уходят на второй план, но, если твои действия приносят результат команде, вдвойне приятно. Что касается целей, то она у меня одна — выиграть со «СКА-1946» Кубок Харламова, работаем все вместе для её достижения», — сказал Мичков после того, как установил новый рекорд.
Вся информация о нападающем «СКА-1946» Матвее Мичкове
Важно, что у самого Мичкова действующий контракт со СКА, а в планах игрока и его представителей дальнейшее развитие талантливого хоккеиста в России.
«У нас контракт на 5 лет со СКА! До 2024 года точно здесь, в России будем играть и развиваться. Я всë знаю, всë продумываю и контролирую», — написал у себя в «Твиттере» представитель Мичкова Сергей Федотов.
Здорово, что в России продолжают расти и развиваться хоккейные вундеркинды. Конечно, рано или поздно Мичков захочет попробовать свои силы в НХЛ и попробовать потягаться с Никитой Кучеровым уже не на уровне молодёжного хоккея, а на площадках лучшей лиги мира. Но всему своё время, сейчас Матвею точно некуда спешить. Тем более что в системе СКА созданы все условия для развития молодых игроков.
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