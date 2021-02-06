16-летний Мичков побил рекорд Кучерова! В России растёт новая суперзвезда

Уже 30 голов в сезоне на уровне МХЛ! Это достижение никто не мог превзойти 11 лет.

Накануне, 5 февраля, нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков стал самым результативным игроком в возрасте до 17 лет в истории Молодёжной хоккейной лиги. На 60-й минуте матча регулярного чемпионата с «Крыльями Советов» при игре «шесть на пять» 16-летний игрок забросил свою 30-ю шайбу в сезоне. Результат, особенно для столь юного парня, очень солидный.

В результате предыдущий рекорд, принадлежавший экс-форварду «Красной Армии» Никите Кучерову, продержался 11 лет. В сезоне-2009/2010 будущий нападающий сборной России, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» забросил 29 шайб в возрасте 16 лет.

В топ-5 бомбардиров МХЛ среди игроков до 17 лет находятся также Рихард Букартс (20 шайб), Сергей Толчинский (19) и Кирилл Капризов (18).

Кстати, без учёта прошедшего матча «СКА-1946» осталось провести 13 встреч в регулярном чемпионате. На данный момент «армейцы» занимают третье место в Западной конференции, находясь в зоне плей-офф. Получается, что шансов улучшить собственное достижение у Мичкова будет хоть отбавляй.

Календарь матчей «СКА-1946» в регулярном чемпионате МХЛ

17 лет Мичкову исполнится только 9 декабря 2021 года, но даже сейчас, в свои 16 лет, Матвей рассуждает как взрослый и состоявшийся человек.

«Не думал о рекорде, когда выходил на лёд: сегодня вышел с теми же чувствами, что и в предыдущих матчах. Круто, что получилось побить рекорд МХЛ, но важнее, что этот гол помог нам набрать очки. Хочу сказать огромное спасибо партнёрам, которые помогли мне достичь такого результата, и всем, кто болел и поддерживал нас.

Слежу за всеми игроками, которые выступают в НХЛ, особенно за россиянами. Кучеров? Он поставил не один рекорд на взрослом уровне. Потрясающий хоккеист, с отличным броском, здорово видит площадку, у него голевое чутье и отличное катание, есть чему поучиться у этого игрока, что-то из его арсенала взять на заметку. Симпатизирую Сидни Кросби, нравится, как он играет, как катается. Не знаю, похож я на него или нет, судить экспертам и тренерам.

Есть ли цель стать лучшим снайпером сезона? Личные цели уходят на второй план, но, если твои действия приносят результат команде, вдвойне приятно. Что касается целей, то она у меня одна — выиграть со «СКА-1946» Кубок Харламова, работаем все вместе для её достижения», — сказал Мичков после того, как установил новый рекорд.

Мичков подписал крупный контракт со СКА. Теперь ему не стать первым номером драфта НХЛ? Нашим болельщикам будет на кого посмотреть. Но североамериканцы будут ждать его три года после драфта.

Вся информация о нападающем «СКА-1946» Матвее Мичкове

Важно, что у самого Мичкова действующий контракт со СКА, а в планах игрока и его представителей дальнейшее развитие талантливого хоккеиста в России.

«У нас контракт на 5 лет со СКА! До 2024 года точно здесь, в России будем играть и развиваться. Я всë знаю, всë продумываю и контролирую», — написал у себя в «Твиттере» представитель Мичкова Сергей Федотов.

Здорово, что в России продолжают расти и развиваться хоккейные вундеркинды. Конечно, рано или поздно Мичков захочет попробовать свои силы в НХЛ и попробовать потягаться с Никитой Кучеровым уже не на уровне молодёжного хоккея, а на площадках лучшей лиги мира. Но всему своё время, сейчас Матвею точно некуда спешить. Тем более что в системе СКА созданы все условия для развития молодых игроков.