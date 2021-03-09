«Трактор» — «Салават Юлаев»: судьи не засчитали гол Амирова после видеопросмотра

В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Трактор» принимает уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходит на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске. Счёт — 0:1, идёт второй период.
Во втором периоде судьи после видеопросмотра отменили гол команды гостей. Форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров поразил ворота соперника после контакта с голкипером Романом Виллом.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Команды проводят матч в следующих составах:
«Трактор»:
Вилл (Федотов);
Пилут — Манухов, Калинин — Бывальцев — Оберг;
Телегин — Бэйлен, Кравцов — Седлак — Гика;
Бодров — Карпухин, Основин — Полыгалов – Косов;
Евенко, Горюнов-Рольгизер, Тридчиков – Ильин – Шолохов.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Амиров;
Лисовец, Гиматов, Солодухин — Картаев — Башкиров.
- 9 марта 2021
-
19:26
-
19:14
-
18:48
-
18:38
-
18:04
-
17:45
-
16:38
-
16:18
-
15:25
-
15:00
-
14:35
-
14:00
-
13:36
-
13:05
-
13:00
-
12:31
-
12:21
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:08
-
11:00
-
10:55
-
10:30
-
10:25
-
09:50
-
09:25
-
09:00
-
08:43
-
08:38
-
08:28
-
07:41
-
07:39
-
07:34
-
06:48