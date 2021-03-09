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«Трактор» — «Салават Юлаев»: судьи не засчитали гол Амирова после видеопросмотра

В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Трактор» принимает уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходит на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске. Счёт — 0:1, идёт второй период.

Во втором периоде судьи после видеопросмотра отменили гол команды гостей. Форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров поразил ворота соперника после контакта с голкипером Романом Виллом.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Команды проводят матч в следующих составах:

«Трактор»:

Вилл (Федотов);

Пилут — Манухов, Калинин — Бывальцев — Оберг;

Телегин — Бэйлен, Кравцов — Седлак — Гика;

Бодров — Карпухин, Основин — Полыгалов – Косов;

Евенко, Горюнов-Рольгизер, Тридчиков – Ильин – Шолохов.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;

Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Амиров;

Лисовец, Гиматов, Солодухин — Картаев — Башкиров.