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«Трактор» — «Салават Юлаев»: судьи не засчитали гол Амирова после видеопросмотра

«Трактор» — «Салават Юлаев»: судьи не засчитали гол Амирова после видеопросмотра
Хоккей / КХЛ 0
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В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Трактор» принимает уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходит на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске. Счёт — 0:1, идёт второй период.

Во втором периоде судьи после видеопросмотра отменили гол команды гостей. Форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров поразил ворота соперника после контакта с голкипером Романом Виллом.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Команды проводят матч в следующих составах:

«Трактор»:

Вилл (Федотов);
Пилут — Манухов, Калинин — Бывальцев — Оберг;
Телегин — Бэйлен, Кравцов — Седлак — Гика;
Бодров — Карпухин, Основин — Полыгалов – Косов;
Евенко, Горюнов-Рольгизер, Тридчиков – Ильин – Шолохов.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Амиров;
Лисовец, Гиматов, Солодухин — Картаев — Башкиров.

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