Никитин: счёт в серии 4-0 не отражает реальности противостояния со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ со «Спартаком» (3:1, 4-0 — в серии).
«Тяжёлая игра, парни молодчики, готовимся дальше. Как мне игра команды в первом раунде? Это такая тема, которую нет смысла обсуждать. Как ты играешь в первом раунде – хорошо или плохо – есть задача пройти во второй раунд, такая же задача будет стоять и дальше. Понятно, что у нас не всё получалось, но мы растём как команда. Первый раунд многих игроков научил через практику, потому что одной теории недостаточно.
Все матчи были сложные. В первой встрече играли овертайм, там всё понятно. Во втором и третьем матчах всё решалось в третьем периоде. Поэтому я думаю, что счёт 4-0 не отражает реальности противостояния. Где-то мы оказались удачливее и терпеливее.
Были ли игроки, от которых ждал большего в этой серии? Не буду отвечать на этот вопрос, потому что никогда не обсуждаю своих игроков. Удаления Юханссона – следствия нервов? Если бы он нервничал, то не смог бы сделать свою работу. Его удаления – стечение обстоятельств, а свою работу он сделал хорошо.
Сыграет ли Кемпе в начале серии второго раунда? Ещё очень долго до следующей серии, поэтому не будем загадывать. Не думаю, что Кемпе заржавеет, потому что он опытный игрок и соскучился по игре. Почему Кемпе не сыграл сегодня? Ребята, которые играли в первых трёх матчах, заслужили место в составе, поэтому решение было простым.
Сошников уже лучше себя чувствует, начал крутить велосипед. У него положительная тенденция, но пока не готов сказать, как быстро он вернётся», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 9 марта 2021
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