Знарок – о рукопожатии с Никитиным: я не боюсь, он не боится. Почему нельзя это сделать?

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения в серии первого раунда плей-офф с ЦСКА (0-4) прокомментировал церемонию рукопожатия с главным тренером соперника Игорем Никитиным.

«Я подошёл поздравить тренерский штаб ЦСКА с победой. Мы с Никитой (Игорем Никитиным. – Прим. «Чемпионата») в очень хороших отношениях, но весь плей-офф мы не общались, поэтому почему нельзя было это сделать? Он не боится, я не боюсь. Кто-то, может, боится, что кто-то на кого-то дыхнёт», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Армейцы» одержали победу в серии до четырёх побед со счётом 4-0. «Спартак» под руководством Олега Знарка второй сезон кряду выбывает в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2019/2020 красно-белые уступили московскому «Динамо» со счётом 2-4.