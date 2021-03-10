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Дмитрий Орлов забил 40-й гол за карьеру в НХЛ

Дмитрий Орлов забил 40-й гол за карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. За «Вашингтон» забивали Ти Джей Оши, Якуб Врана, Даниэль Спронг и российский защитник Дмитрий Орлов. Для россиянина этот гол стал третьим в нынешнем сезоне НХЛ. Всего на его счету 40 голов и 143 результативные передачи в 536 матчах лиги.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

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