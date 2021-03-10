«Спартак» проиграл 11 из последних 12 матчей в плей-офф, когда ворота защищал Гудачек

Вчера, 9 марта, в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу подопечных Игоря Никитина. «Армейцы» одержали победу в серии до четырёх побед со счётом 4-0.

Во всех матчах противостояния ворота «Спартака» защищал голкипер Юлиус Гудачек. 32-летний вратарь потерпел четыре поражения в четырёх матчах, пропуская в среднем за встречу 2,16 шайб и отражая 93,4% бросков. Примечательно, что «Спартак» проиграл 11 из последних 12 матчей в плей-офф, когда ворота команды защищал Гудачек.

Неудачная серия Юлиуса в плей-офф началась 2 марта 2019 года. На старте серии со СКА «Спартак» повёл 2-0, после чего проиграл четыре матча кряду и потерпел итоговое поражение со счётом 2-4. Спустя год красно-белые вылетели в первом раунде, уступив московскому «Динамо» (2-4). В той серии Гудачек провёл четыре матча, потерпев три поражения. В ещё одной встрече его заменили при счёте 3:0 в пользу бело-голубых. Теперь красно-белые всухую проиграли ЦСКА.