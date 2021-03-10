Пайгин: обидно, что «Торпедо» так рано закончило сезон. Обидно за всю серию в целом

Защитник «Торпедо» Зият Пайгин прокомментировал поражение в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (1:4, 0-4).
«Обидно что так рано закончили сезон. Обидно за всю серию в целом. Где-то не повезло, где-то не забили. В каждом матче можно было цепляться, но, значит, мы не до конца дорабатывали свои моменты. А соперник свои моменты реализовал и прошёл во второй раунд», — цитирует Пайгина пресс-служба КХЛ.
9 марта в четвёртом матче противостояния команда Дмитрия Квартальнова переиграла соперника со счётом 4:1. Таким образом, «Ак Барс» одержал победу в серии до четырёх побед со счётом 4-0. Казанский клуб стал третьим участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА и «Локомотив». При этом на данный момент только «Ак Барс» прошёл в следующий раунд на Востоке.
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