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Супруга бывшего форварда КХЛ Петра Враны утонула, пытаясь спасти собаку из трещины во льду

Супруга бывшего форварда КХЛ Петра Враны утонула, пытаясь спасти собаку из трещины во льду
Хоккей / Прочие турниры 0
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Супруга известного чешского хоккеиста Петра Враны Линдсей утонула, пытаясь спасти собаку из трещины во льду. Трагедия произошла на водохранилище Слезска-Харта в районе города Брунталь.

«Все изо всех сил пытались спасти её, но, к сожалению, не вышло. В связи со случившейся трагедией и, согласно договорённости с семьей, мы не будем разглашать дополнительную информацию», — заявила пресс-секретарь полиции Златуше Вячкова.

В Континентальной хоккейной лиге Врана выступал за такие клубы, как «Амур», пражский «Лев», «Атлант» и «Ак Барс». Чешский нападающий принял участие в 182 матчах регулярного чемпионата, забросил в них 40 шайб, сделал 57 результативных передач и заработал показатель полезности «+47». Также в его активе 19 (8+11) баллов в 46 матчах плей-офф. В 2014 году 35-летний хоккеист стал финалистом Кубка Гагарина в составе «Лева». Сейчас Петр является капитаном чешского клуба «Тршинец».

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