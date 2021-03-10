Супруга бывшего форварда КХЛ Петра Враны утонула, пытаясь спасти собаку из трещины во льду

Супруга известного чешского хоккеиста Петра Враны Линдсей утонула, пытаясь спасти собаку из трещины во льду. Трагедия произошла на водохранилище Слезска-Харта в районе города Брунталь.
«Все изо всех сил пытались спасти её, но, к сожалению, не вышло. В связи со случившейся трагедией и, согласно договорённости с семьей, мы не будем разглашать дополнительную информацию», — заявила пресс-секретарь полиции Златуше Вячкова.
В Континентальной хоккейной лиге Врана выступал за такие клубы, как «Амур», пражский «Лев», «Атлант» и «Ак Барс». Чешский нападающий принял участие в 182 матчах регулярного чемпионата, забросил в них 40 шайб, сделал 57 результативных передач и заработал показатель полезности «+47». Также в его активе 19 (8+11) баллов в 46 матчах плей-офф. В 2014 году 35-летний хоккеист стал финалистом Кубка Гагарина в составе «Лева». Сейчас Петр является капитаном чешского клуба «Тршинец».
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