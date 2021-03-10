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Светлов — о слухах про «Сибирь»: трудно комментировать. Контракт с «Амуром» до 30 апреля

Светлов — о слухах про «Сибирь»: трудно комментировать. Контракт с «Амуром» до 30 апреля
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Амура» Сергей Светлов рассказал, как будет строиться работа хабаровской команды в оставшиеся полтора месяца до истечения контрактов.

«10 марта возобновляем тренировки, открываем недельный лагерь. Затем игрокам будут предложены индивидуальные задания — большие паузы без работы хоккеистам, особенно молодым, в межсезонье противопоказаны. У нас хорошая молодёжь, в сезоне она прогрессировала, важно, чтобы весной и летом этот прогресс не рассеялся в отпусках.

Меня уже сватают в «Сибирь»? Здесь трудно что-либо комментировать. До 30 апреля, как и у всех в «Амуре», у меня действующий контракт, работы ещё много. Наш штаб делает всё, чтобы команда, получив нагрузки, правильно ушла в отпуск и правильно из него вышла. Потом появится время для детального анализа чемпионата», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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