КХЛ — о падении Буше в эпизоде с Дженовеем: симуляции нет

8 марта в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

За три минуты до конца основного времени при счёте 3:2 в пользу «Автомобилиста» судьи удалили игрока екатеринбургского клуба Чарльза Дженовея, квалифицировав подножку в моменте с форвардом омичей Ридом Буше. «Авангард» смог реализовать численное большинство, сравняв счёт и переведя встречу в овертайм, где и добыл победу.

10 марта «Автомобилист» опубликовал официальные ответы департамента судейства КХЛ на запросы клуба касательно работы арбитров в третьем и четвёртом матчах серии плей-офф с «Авангардом» (1-3).

Эпизод 1. Матч № 4. Запрос ХК «Автомобилист»: «По нашему мнению, в данном эпизоде пропустили симуляцию («рыбку») от Буше. Официальный ответ департамента судейства КХЛ: «Практически всегда, когда клюшка оказывается между ног игрока и совершается подножка (как в данной ситуации), игрок, против которого совершено нарушение, падает на лёд как-то неестественно, и создаётся впечатление, что он приукрашивает падение (как в данной ситуации), но это обманчивое впечатление, симуляции нет».