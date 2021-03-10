Голдобин забил гол после эффектного сольного прохода Прохоркина

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В пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» в Магнитогорске принимает нур-султанский «Барыс» (3:1, идёт второй период).

На 27-й минуте Николай Голдобин совершил сольный проход и вынудил Никиту Михайлиса нарушить правила. Магнитогорцы разыгрывали шайбу в зоне «Барыса». Сергей Плотников сохранил снаряд в борьбе с защитником и отпасовал на Николая Прохоркина. Нападающий эффектно обыграл несколько защитников и отдал передачу с неудобной руки на Голдобина, который легко переиграл Йони Ортио.

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Таким образом, Голдобин стал лучшим бомбардиром текущего розыгрыша плей-офф КХЛ, набрав 8 (5+3) очков. Кроме того, форвард с пятью шайбами вышел на единоличное первое место с списке снайперов.