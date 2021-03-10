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«Авангард» — «Автомобилист»: Бобков начнёт матч в воротах омичей. Арзамасцев не заявлен

Стали известны составы омского «Авангарда» и екатеринбургского «Автомобилиста» на пятый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск.



Защитник «Автомобилиста» Захар Арзамасцев пропустит матч. В состав екатеринбургского клуба вернулся Максим Березин.

«Авангард»:



Бобков (Мишуров);

Шарипзянов — Покка, Секач — Найт — Буше;

Емелин — Каски, Ковальчук — Зернов — Толчинский;

Готовец — Береглазов, Костин — Семёнов — Чинахов;

Чистяков — Хохлачёв, Дедунов — Стась — Потапов.

«Автомобилист»:



Коварж (Галкин);

Трямкин — Щемеров, Макеев — Дацюк — Мэйсек;

Дженовей — Зборовский, Бочаров — Холланд — Жукенов;

Березин — Хольцер, Белоусов — Куликов — Литовченко;

Суслов — Зайцев, Хрипунов — Протапович — Обидин.



Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу «Авангарда».