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«Авангард» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Авангард» — «Автомобилист»: Бобков начнёт матч в воротах омичей. Арзамасцев не заявлен

«Авангард» — «Автомобилист»: Бобков начнёт матч в воротах омичей. Арзамасцев не заявлен
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы омского «Авангарда» и екатеринбургского «Автомобилиста» на пятый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск.

Защитник «Автомобилиста» Захар Арзамасцев пропустит матч. В состав екатеринбургского клуба вернулся Максим Березин.

«Авангард»:

Бобков (Мишуров);
Шарипзянов — Покка, Секач — Найт — Буше;
Емелин — Каски, Ковальчук — Зернов — Толчинский;
Готовец — Береглазов, Костин — Семёнов — Чинахов;
Чистяков — Хохлачёв, Дедунов — Стась — Потапов.

«Автомобилист»:

Коварж (Галкин);
Трямкин — Щемеров, Макеев — Дацюк — Мэйсек;
Дженовей — Зборовский, Бочаров — Холланд — Жукенов;
Березин — Хольцер, Белоусов — Куликов — Литовченко;
Суслов — Зайцев, Хрипунов — Протапович — Обидин.

Напомним, счёт в серии 3-1 в пользу «Авангарда».

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