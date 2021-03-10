«Металлург» забросил пять шайб в ворота «Барыса» и вышел вперёд в серии — 3-2

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Героями встречи стали Николай Голдобин и Николай Прохоркин, набравшие по 2 (1+1) очка. Филип Хольм отдал две результативные передачи. Ещё по голу забили Сергей Мозякин, Тейлор Бек и Деннис Расмуссен. Единственную шайбу «Барыса» забросил Кёртис Валк.

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Таким образом, «Металлург» вышел вперёд в серии до четырёх побед — 3-2. Шестая встреча пройдёт в столице Казахстана 12 марта.