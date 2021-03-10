«Металлург» забросил пять шайб в ворота «Барыса» и вышел вперёд в серии — 3-2
В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
10 марта 2021, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
Барыс
Нур-Султан
1:0 Мозякин (Хольм, Карпов) – 01:27' (5x5) 2:0 Прохоркин (Дронов, Голдобин) – 15:32' (5x4) 3:0 Голдобин (Плотников, Прохоркин) – 27:30' (5x4) 3:1 Валк – 30:04' (5x4) 4:1 Бек (Нестрашил, Пашнин) – 35:55' (5x5) 5:1 Расмуссен (Хольм) – 36:39' (5x5)
Героями встречи стали Николай Голдобин и Николай Прохоркин, набравшие по 2 (1+1) очка. Филип Хольм отдал две результативные передачи. Ещё по голу забили Сергей Мозякин, Тейлор Бек и Деннис Расмуссен. Единственную шайбу «Барыса» забросил Кёртис Валк.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Металлург» вышел вперёд в серии до четырёх побед — 3-2. Шестая встреча пройдёт в столице Казахстана 12 марта.
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