Александр Ерёменко установил рекорд «Динамо» М по количеству сыгранных в плей-офф матчей

Домашняя встреча с «Северсталью» стала для 40-летнего голкипера московского «Динамо» Александра Ерёменко 84-й за бело-голубых в плей-офф.
Таким образом, Ерёменко установил новый рекорд «Динамо» по количеству сыгранных в плей-офф матчей. Голкипер обогнал нападающего Дениса Кокарева. На его счету 83 встречи.
Ранее стало известно, что Ерёменко, который провёл 26 матчей в регулярном чемпионате и в эти минуты проводит третью встречу в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, в следующем сезоне станет играющим тренером «Динамо». На данный момент тренером вратарей бело-голубых является Виталий Еремеев.
Следующий сезон может стать для воспитанника СДЮШОР «Динамо» 17-м в родном клубе. Таким образом, российский голкипер выйдет на первое место в истории бело-голубых по количеству сезонов, проведённых в клубе, повторив клубный рекорд, который сейчас принадлежит Александру Мальцеву и Валерию Васильеву (по 17 сезонов).
- 10 марта 2021
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