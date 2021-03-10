Источник: 40-летний Ерёменко продлит контракт с «Динамо» и станет играющим тренером

Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко продлит контакт с клубом до конца сезона-2021/2022, информирует Sport24. Нынешнее соглашение 40-летнего голкипера с бело-голубыми заканчивается 30 апреля 2021.

При этом вратарь, который провёл 26 матчей в регулярном чемпионате и уже два матча в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, в следующем сезоне станет играющим тренером «Динамо». На данный момент тренером вратарей бело-голубых является Виталий Еремеев.

Следующий сезон может стать для воспитанника СДЮШОР «Динамо» 17-м в родном клубе. Таким образом, российский голкипер выйдет на первое место в истории бело-голубых по количеству сезонов, проведённых в клубе, повторив клубный рекорд, который сейчас принадлежит Александру Мальцеву и Валерию Васильеву (по 17 сезонов).