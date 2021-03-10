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Московское «Динамо» выбило «Северсталь» из розыгрыша Кубка Гагарина

Московское «Динамо» выбило «Северсталь» из розыгрыша Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0
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В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
10 марта 2021, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Хиетанен (Линдберг) – 10:22' (5x3)   2:0 Яшкин – 20:35' (4x5)   3:0 Линдберг (Сергеев, Чайковски) – 25:13' (5x5)   4:0 Кулёмин (Зайцев, Муранов) – 30:22' (5x5)   4:1 Абдул (Лишка) – 33:32' (5x5)   4:2 Кудако (Морозов, Лишка) – 46:09' (5x5)   4:3 Кудако (Абдул, Моисеев) – 56:49' (5x5)

На 11-й минуте Юусо Хиетанен вывел бело-голубых вперёд. В начале второго периода Дмитрий Яшкин увеличил преимущество «Динамо». На 26-й минуте Оскар Линдберг довёл преимущество до трёх шайб. На 31-й минуте Вячеслав Кулёмин забил четвёртый гол. Через три минуты Индржих Абдул отыграл одну шайбу. На 47-й минуте Вадим Кудако забросил вторую шайбу. На 57-й минуте Кудако оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Динамо» одержало победу в серии со счётом 4-1. Московский клуб стал четвёртым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».

Календарь плей-офф КХЛ
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