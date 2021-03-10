Московское «Динамо» выбило «Северсталь» из розыгрыша Кубка Гагарина

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
На 11-й минуте Юусо Хиетанен вывел бело-голубых вперёд. В начале второго периода Дмитрий Яшкин увеличил преимущество «Динамо». На 26-й минуте Оскар Линдберг довёл преимущество до трёх шайб. На 31-й минуте Вячеслав Кулёмин забил четвёртый гол. Через три минуты Индржих Абдул отыграл одну шайбу. На 47-й минуте Вадим Кудако забросил вторую шайбу. На 57-й минуте Кудако оформил дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Динамо» одержало победу в серии со счётом 4-1. Московский клуб стал четвёртым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».
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