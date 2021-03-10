Стали известны все пары полуфиналов Западной Конференции в КХЛ
После победы СКА в матче с минским «Динамо» в овертайме со счётом 4:3, позволившим санкт-петербургской команде выиграть серию и выйти в следующий раунд, стали известны все пары полуфиналов Западной Конференции в КХЛ.
Так, ЦСКА сыграет с ярославским «Локомотивом». Команды начнут серию в Москве.
СКА встретится с московским «Динамо». Первый матч состоится в Санкт-Петербурге.
Напомним, СКА прошёл минское «Динамо» в пяти встречах — 4-1. Московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» и так же после пяти матчей вышло в полуфинал конференции. «Локомотив» в четырёх матчах оказался сильнее финского «Йокерита», а ЦСКА выбил столичный «Спартак» — 4-0.
Шайба Бурдасова в овертайме принесла СКА победу в серии с минским «Динамо»
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