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Стали известны все пары полуфиналов Западной Конференции в КХЛ

После победы СКА в матче с минским «Динамо» в овертайме со счётом 4:3, позволившим санкт-петербургской команде выиграть серию и выйти в следующий раунд, стали известны все пары полуфиналов Западной Конференции в КХЛ.

Так, ЦСКА сыграет с ярославским «Локомотивом». Команды начнут серию в Москве.

СКА встретится с московским «Динамо». Первый матч состоится в Санкт-Петербурге.

Напомним, СКА прошёл минское «Динамо» в пяти встречах — 4-1. Московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь» и так же после пяти матчей вышло в полуфинал конференции. «Локомотив» в четырёх матчах оказался сильнее финского «Йокерита», а ЦСКА выбил столичный «Спартак» — 4-0.