Питерс: надеюсь, что дальше буду работать в «Автомобилисте». Жду следующий сезон

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал своё будущее в команде.
«КХЛ — отличная лига с большим количеством великих игроков. Здесь работают потрясающие тренеры, здесь есть яростные болельщики. Конечно, это был непростой сезон для всех, особенно для иностранцев. Я надеюсь, что весь мир сможет преодолеть пандемию и следующий чемпионат будет более нормальным в человеческом понимании. Я с нетерпением его жду, надеюсь, что я и дальше буду работать в «Автомобилисте».
Нет такого момента, что с Василевским или Секстоном что-то не так. Дэн попал под ротацию из-за перебора легионеров, а Алексею мы просто предпочли Щемерова, Зборовского, Хольцера. Если бы плей-офф продолжался дольше для нас, то они бы приняли в нём участие. Дело не в игроках, а в выборе состава на матч», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 10 марта 2021
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