Яшкин: «Динамо» нужно было спокойнее доводить матч. Большинство — это наш косяк
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин подвёл итоги матча и серии с череповецкой «Северсталью» (4:3, 4-1).
«Считаю, отлично, что мы выиграли в четвёртый раз, но, конечно, нужно было доводить до конца спокойнее. Будем готовиться к следующей серии. Думаю, чуть-чуть расслабились. У нас было очень много шансов на реализацию, большинство, и, конечно, это наш косяк. Надо этим пользоваться и улучшать счёт в нашу пользу.
Я думаю, мы с меньшинством хорошо справились во всей серии. Они играли в четыре нападающих в большинстве, может, поэтому мы так часто убегали. Но это никак не должно влиять на наш настрой. Это наша работа и наш шанс что-то решить», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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