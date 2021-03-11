Назаров – о плей-офф КХЛ: судейские скандалы не украшают игру, но всегда что-то случается

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Первый раунд Кубка Гагарина практически завершён, осталось доиграть всего две серии. Лично мне нравится плей-офф КХЛ, с удовольствием наблюдаю за матчами, делаю для себя определённые профессиональные выводы как тренер. Очень интересной и напряжённой получилась серия между СКА и минским «Динамо». Питер постоянно менял состав, пробовал разные сочетания звеньев. Мы снова увидели много молодёжи СКА, ребята талантливые и с большим будущим. Также отмечу игру ЦСКА, который выступил с позиции силы в дерби со «Спартаком».

Безусловно, есть небольшие судейские отклонения, но это плей-офф, где всегда что-то случается. Жду не дождусь полуфиналов конференций. Будем надеяться, что во втором раунде плей-офф судейских скандалов не будет. Они не украшают игру. Да, заведомые фавориты побеждают, но в этом нет ничего удивительного. Так всегда было, есть и будет. Борьба за главный трофей КХЛ в любом случае получится увлекательной. И, конечно, очень радуют зрители на трибунах. Их становится всё больше. Россия идёт семимильными шагами вперёд в борьбе с пандемией, подавая пример остальному миру. Горд и рад за нашу страну. Все вместе мы окончательно добьём эту коронавирусную заразу и заживём нормальной жизнью», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.