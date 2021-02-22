Назаров сломал Панарину карьеру в НХЛ? Всё из-за давнишней истории с девушкой

В российском легионе игроков НХЛ снова случилось чрезвычайное происшествие. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин временно покинул расположение команды по абсолютно неигровым причинам. Более того, вся карьера форварда в НХЛ может быть поставлена под серьёзную угрозу.

«Слышал цифру в 40 тысяч евро наличными»

Поводом для таких опасений стали слова бывшего игрока НХЛ и тренера многих команд Континентальной хоккейной лиги Андрея Назарова.



«В Риге 11 декабря 2011-го наш «Витязь» проиграл местному «Динамо» со счётом 0:2. Панарин за весь матч сумел лишь несколько раз бросить по воротам. Такое ощущение, что экономил энергию для вечерних «подвигов». Нам предстояло вылетать в Минск наутро. Большинство хоккеистов пошли отдыхать по номерам. Кроме нескольких легионеров и Артемия.



Он решил расслабиться? Погулял в баре отеля «Рэдиссон». Причём в процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительница заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами.



Известен ли повод? Сейчас уже сложно сказать. Избив девушку, он поспешил в номер. И просил довести его товарища по команде Мишу Анисина, который в баре, в отличие от Артемия, заказывал только сок. Но полиция подъехала быстро. Панарина задержали. Составили протокол. Светило уголовное дело, суд и реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги. Прошли переговоры с полицейским начальством. Я в переговорах не участвовал, но слышал про цифру в € 40 тысяч наличными за то, чтобы спустить дело на тормозах.



Провёл как тренер воспитательную беседу? Да, но не это главное. Мы же перед родителями той девочки, которая пострадала от Панарина, и перед ней самой даже не извинились. Зато сделали всё, чтобы наша восходящая звезда не загремела в каталажку. Не загубил карьеру. В его жизни не случилось бы ни НХЛ со 100 миллионами от «Рейнджерс», ни красавицы жены в одном из самых богатых городов мира. Отсидев несколько лет, калымил бы таксистом или работал бы сейчас на заправке в городе Чехове.



Тюрьма могла бы загубить? По-разному бывает. Но что сейчас точно понятно: мы тогда оказались неправы. Артемий не заслужил того, чтобы его всем миром спасали от наказания за то, что он бил девушку», — сказал Назаров в интервью «Комсомольской правде».



И вроде бы это слова лишь одного человека, на которых никак нельзя базироваться обвинению. Но Артемий живёт и работает в стране, где к подобным вопросам относятся максимально внимательно и щепетильно. Против Вячеслава Войнова открыли полицейское расследование, несмотря на то, что его супруга не подавала в полицию — итогом стал конец карьеры в НХЛ и полная неопределённость в настоящее время.



Бывший игрок «Вашингтон Кэпиталз» Брендан Лайпсик отметился ещё меньшим проступком — всего лишь позволил себе нелестные сексистские комментарии в приватном чате, которые неожиданно стали публичными. Итог тот же — в НХЛ он не играет.

Однако Панарин — фигура покрупнее и Войнова, и Лайпсика. Артемий — настоящая суперзвезда одного из самых популярных хоккейных клубов мира, и слова Назарова вполне могут сломать ему карьеру. Если, конечно, лига воспримет их всерьёз.

Политика или криминал?

Какое решение принял сам Артемий? Судя по новостям заокеанских репортеров, он сам взял небольшой отпуск.



«Панарин уходит в небольшой отпуск из-за политической критики в его адрес из России. Утверждается, что в 2011 году он избил 18-летнюю девушку», — написал в своём «твиттере» ветеран американской спортивной журналистики Ларри Брукс из New York Post.



«Клуб подтвердил, что Панарин взял отпуск. Представители команды ничего не говорят, но там явно удивлены этими обвинениями, которые прозвучали после того, как Панарин открыто высказался против семьи Путина и обеспокоен благополучием своей семьи в России», — отметил Винс Меркольяно из Lohud.



«Это немного странно. Панарин критически относился к Кремлю, но сегодня эта история попала в заголовки газет. Казалось, что это не привлечёт столько внимания, чтобы заставить Панарина покинуть Нью-Йорк. Это может получить развитие», — добавила бывший спортивный журналист Washington Post Изабель Хуршудян.

Панарин избил девушку, а потом откупился? Все подробности скандала. LIVE Хоккеист уже взял отпуск в НХЛ и неизвестно, что будет с ним дальше.

21 января Панарин опубликовал пост в «Инстаграме» в поддержку Алексея Навального, да и раньше Артемий не скрывал своей оппозиционной точки зрения. Североамериканские журналисты связывают решение Панарина об отпуске преимущественно с политикой, мало обращая внимания на слова Назарова, который, к слову, уже был в лучах славы, когда сам покидал НХЛ.



В 2006 году будущий тренер заявил в интервью СЭ, что в Национальной хоккейной лиге очень остро стоит тема допинга, а кроме этого, озадачил болельщиков яркой, но таинственной фразой: «Многие игроки этой лиги прекрасно знают и о том, что места в первых звеньях своего клуба, а значит, и высокая зарплата просто так не достаются. Что порой их приходится завоевывать, извините, через постель». Тема дальнейшего развития не получила, и подробностей данного процесса никто так и не узнал.

Очевидно, что теперь мы увидим Панарина на льду в форме «Рейнджерс», в самом лучшем случае, через неделю-другую. НХЛ и её комиссар Гэри Беттмэн будут обязаны «отреагировать на сигнал» и запустить хотя бы формальное внутреннее расследование., хотя инструментов для подобного у лиги почти нет. Многое будет зависеть и от личной позиции Беттмэна, который имеет право решающего голоса в таких экстраординарных ситуациях. Увы, российский послужной список в этих делах не слишком позитивен: про Войнова мы уже упоминали, а кроме этого были обвинения в адрес Семёна Варламова госпожой Вавринюк, да и история с наркотиками Евгения Кузнецова не забылась.



Ну а степень достоверности слов про избиение девушки, и почему эти слова Андрея Викторовича были опубликованы именно сейчас — тема для отдельного исследования. Пока что ясно одно: давнишняя история с девушкой может сломать Артемию Панарину карьеру в НХЛ, которая была на самом взлёте.