Немировски — о проигрыше в плей-офф: у «Ак Барса» большой бюджет и длинная скамейка
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги выступления команды в нынешнем сезоне КХЛ. В первом раунде плей-офф КХЛ волжане проиграли «Ак Барсу» (0-4).
«Пока не могу назвать причины поражения от «Ак Барса» в плей-офф. Ну, конечно, нам надо было больше забивать, мы не могли пробить защиту казанцев. Плюс мы пытались играть в их хоккей, а надо было действовать в нашем стиле.
В последней встрече мы пытались это делать, но в ней быстро выбыл наш лучший игрок Дамир Жафяров. Нет, нас не надломил проигранный первый матч в овертайме. Все знают, что у «Ак Барса» большой бюджет и длинная скамейка, но первая игра показала, что мы можем с ними соперничать», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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