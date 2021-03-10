Гончарук: «Торпедо» могло затянуть и выиграть серию с «Ак Барсом». Главное, что не стыдно

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук прокомментировал поражение в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (1:4, 0-4).

«Мы хорошо играли в принципе все игры. Мы могли затянуть серию с «Ак Барсом». И выиграть её могли. Но видимо какие-то маленькие детали упустили, где-то не повезло и в итоге случился такой результат. Стоило ли отказаться от силовой борьбы с «Ак Барсом» и играть изначально в более комбинационный хоккей, как мы играли сегодня в первом периоде? Если б мы знали. Может и надо было. Но в плей-офф другой хоккей. Здесь надо отвечать, бить и навязывать борьбу. Не показывать сопернику, что мы слабее.

Самое главное, нам не стыдно перед собой и за своих партнёров. Все бились, дрались и ложились под шайбу. Спасибо большое болельщикам за поддержку. Без них мы бы не вышли в плей-офф. Снимаем перед ними шляпу», — цитирует Гончарука пресс-служба КХЛ.