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«Трактор» был наказан буллитом за сдвиг ворот в концовке 3-го периода матча с «Салаватом»

«Трактор» был наказан буллитом за сдвиг ворот в концовке 3-го периода матча с «Салаватом»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

За 19 секунд до окончания третьего периода при счёте 2:2 челябинский клуб был наказан буллитом за сдвиг ворот голкипером Иваном Федотовым. Форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд успешно реализовал штрафной бросок.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Салават Юлаев» одержал победу в серии со счётом 4-1. Уфимский клуб стал седьмым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс», московское «Динамо», СКА и омский «Авангард».

«Салават Юлаев» выбил «Трактор» из розыгрыша Кубка Гагарина
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