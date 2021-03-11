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«Трактор» был наказан буллитом за сдвиг ворот в концовке 3-го периода матча с «Салаватом»

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

За 19 секунд до окончания третьего периода при счёте 2:2 челябинский клуб был наказан буллитом за сдвиг ворот голкипером Иваном Федотовым. Форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд успешно реализовал штрафной бросок.

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Таким образом, «Салават Юлаев» одержал победу в серии со счётом 4-1. Уфимский клуб стал седьмым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс», московское «Динамо», СКА и омский «Авангард».