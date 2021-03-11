Гатиятулин: не хочу даже комментировать судейство, уже много сказано по этому поводу

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат пятого матча серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:3).

«Комментировать особо нечего, хочу поблагодарить команду за сезон, за самоотдачу. Сегодня ребята провели хороший матч, никому не могу предъявить никаких претензий. Не хочу даже комментировать судейство, по этому поводу уже много сказано», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

За 19 секунд до окончания третьего периода при счёте 2:2 челябинский клуб был наказан буллитом за сдвиг ворот голкипером Иваном Федотовым. Штрафной бросок успешно реализовал форвард уфимцев Маркус Гранлунд.

«Салават Юлаев» одержал победу в серии со счётом 4-1. Уфимский клуб стал седьмым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс», московское «Динамо», СКА и омский «Авангард».