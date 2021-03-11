Голкипер «Трактора» Иван Федотов обратился к болельщикам после поражения в серии с «СЮ»

Голкипер «Трактора» Иван Федотов обратился к болельщикам после поражения в пятом матче серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:3).
«Я сожалею, что не выручил команду на буллите, но никак не о следствии этого удаления, это грубейшая ошибка! Всех, кто болел и переживал, обнял и благодарю от всей души, сожалею, что так рано закончили сезон. Я стану ещё сильнее, это серьёзный опыт, который даст нам новых сил», – написал Федотов в сторис своего «инстаграма».
За 19 секунд до окончания третьего периода при счёте 2:2 челябинский клуб был наказан буллитом за сдвиг ворот Федотовым. Штрафной бросок успешно реализовал форвард уфимцев Маркус Гранлунд.
«Салават Юлаев» одержал победу в серии со счётом 4-1. Уфимский клуб стал седьмым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс», московское «Динамо», СКА и омский «Авангард».
- 11 марта 2021
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