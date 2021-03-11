Седлак и Оберг не набрали ни одного очка в серии с «Салаватом», полезность Бэйлена «-6»

В пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу подопечных Томи Лямся.
Одни из лидеров «Трактора» Понтус Оберг и Лукаш Седлак не набрали ни одного очка за пять матчей серии с уфимским клубом. 28-летний Седлак нанёс 14 бросков в створ, 27-летний Оберг — 13.
Американский защитник челябинцев с белорусским паспортом Ник Бэйлен окончил серию с показателем полезности «-6» – это худшая полезность среди всех игроков в первом раунде плей-офф. Столько же только у нападающего «Торпедо» Криса Терри.
«Салават Юлаев» одержал победу в серии со счётом 4-1. Уфимский клуб стал седьмым участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ранее свои серии выиграли ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс», московское «Динамо», СКА и омский «Авангард».
- 11 марта 2021
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