Хартикайнен опубликовал фото Гранлунда на мотоблоке после победы над «Трактором»

30-летний финский нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен опубликовал фото своего одноклубника Маркуса Гранлунда за рулём мотоблока после победы в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ Восточной конференции над челябинским «Трактором» (3:2, 4-1 в серии).

«Сегодня Гранлунд за рулём трактора», — гласит подпись Хартикайнена к опубликованному снимку в «Инстаграме».

Напомним, что ранее у Хартикайнена была традиция публиковать различные символичные фото после победы над командой соперников в плей-офф. В первом раунде плей-офф КХЛ сезона-2018/2019, в котором уфимский клуб обыграл магнитогорский «Металлург», Теэму опубликовал фото с охоты на лис. Во втором раунде «Салават» переиграл «Автомобилист», а Хартикайнен выложил фото с охоты на лося. В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина после прохода «Авангарда» финн сделал публикацию с куриными крылышками.