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«Детройт» и «Тампа» забили 10 голов на двоих, Сергачёв и Наместников забросили по шайбе

«Детройт» и «Тампа» забили 10 голов на двоих, Сергачёв и Наместников забросили по шайбе
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе победителей отлились Трой Стечер, Дилан Ларкин, Энтони Манта, Люк Гленденинг, Робби Фаббри и Владислав Наместников. Голкипер Джонатан Бернье сделал 40 сейвов За «Тампу» дубль оформил Брейден Пойнт и ещё по разу забивали Стивен Стэмкос и российский защитник Михаил Сергачёв. Также на счету россиянина результативная передача.

В прошлом матче «Тампа» в овертайме обыграла «Детройт» со счётом 4:3.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2021, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Стечер (Ганье, Задина) – 08:31' (5x5)   1:1 Сергачёв (Палат, Чирелли) – 10:55' (5x5)   2:1 Ларкин (Гронек, Манта) – 12:12' (5x5)   2:2 Стэмкос (Киллорн, Палат) – 13:55' (5x4)   3:2 Манта – 14:54' (5x5)   4:2 Гленденинг (Расмуссен, Задина) – 20:37' (5x5)   5:2 Фаббри (Меррилл) – 24:50' (5x5)   5:3 Пойнт – 55:51' (5x5)   5:4 Палат (Пойнт, Стэмкос) – 57:05' (5x5)   6:4 Наместников (Манта, Гронек) – 59:40' (en)
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