«Детройт» и «Тампа» забили 10 голов на двоих, Сергачёв и Наместников забросили по шайбе

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
В составе победителей отлились Трой Стечер, Дилан Ларкин, Энтони Манта, Люк Гленденинг, Робби Фаббри и Владислав Наместников. Голкипер Джонатан Бернье сделал 40 сейвов За «Тампу» дубль оформил Брейден Пойнт и ещё по разу забивали Стивен Стэмкос и российский защитник Михаил Сергачёв. Также на счету россиянина результативная передача.
В прошлом матче «Тампа» в овертайме обыграла «Детройт» со счётом 4:3.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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