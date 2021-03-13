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«Оттава» на выезде проиграла «Эдмонтону», у Зайцева результативная передача

«Оттава» на выезде проиграла «Эдмонтону», у Зайцева результативная передача
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 6:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коннор Макдэвид, Тайсон Бэрри, Дарнелл Нурс, Леон Драйзайтль, Тайлер Эннис и Гаэтан Хас.

За «Оттаву» голы забили Тома Шабо и Брэди Ткачук. Российский защитник Никита Зайцев за 24.17 на площадке записал на свой счёт результативную передачу. Другой защитник Артём Зуб за 16.13 на льду результативных действий не совершил. Форвард Евгений Дадонов за 15.45 сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

«Ойлерз» одержали седьмую победу в последних 10 играх, у «Сенаторз» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 14 марта «Эдмонтон» на выезде проведёт с «Ванквер Кэнакс», а «Оттава» 15 марта примет «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2021, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Ямамото) – 00:10' (5x5)   1:1 Шабо (Зайцев, Уотсон) – 03:06' (5x5)   2:1 Бэрри (Макдэвид) – 13:45' (5x5)   2:2 Ткачук (Штюцле, Батерсон) – 29:19' (5x4)   3:2 Нурс (Русселль) – 33:55' (5x5)   4:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) – 38:50' (5x4)   5:2 Эннис (Ньюджент-Хопкинс) – 45:05' (5x5)   6:2 Хас (Эннис, Ларссон) – 55:48' (5x5)
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