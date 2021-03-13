Цуккарелло: держали в уме, что Капризов близок к хет-трику, и даже обсуждали это

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло прокомментировал выступление одноклубника Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата с «Аризоной Койотс» (4:0). В этой встрече россиянин оформил свой первый хет-трик в НХЛ.

«Вся команда отлично поработала в третьем периоде. Это был не лучший наш матч, мы начали его медленно. Но мы сплотились как команда и хорошо выполнили свою работу. Очень радостно видеть, что Кирилл забил три гола. Это большой день для него. Но самое важное, что «Миннесота» одержала важную победу.

Конечно, мы держали в уме, что Капризов близок к хет-трику, и даже обсуждали это на лавочке. Понятно, что для него это был бы особый момент. И в такой ситуации ты хочешь сделать всё, чтобы поддержать партнёра. Повезло, что хет-трик в итоге случился. Но об этом лучше бы сам Кирилл сказал, ведь гол был забит его стараниями», — приводит слова Цуккарелло официальный сайт НХЛ на русском языке.