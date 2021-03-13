Строум забил после паса Панарина. Артемий отрезал всю защиту передачей в одно касание

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
В этом матче Артемий Панарин отдал результативную передачу. Колин Блэквелл вошёл в зону и нанёс бросок по воротам «Бостона». Голкипер Ярослав Галак отбил снаряд. Панарин первым успел к шайбе и сразу отдал разрезающую передачу на Райана Строума, который расстрелял вратаря.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Напомним, Панарин пропустил девять матчей из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Последний раз до этого он выходил на лёд в официальном матче 20 февраля во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз».
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