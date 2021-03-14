Потапов: у «Магнитки» что ни имя — то фамилия. «Авангард» готовится к тяжёлой серии

Нападающий «Авангарда» Алексей Потапов поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Металлургом».



«Пару дней отдохнули, сейчас усиленно тренируемся, закладываем фундамент, готовимся к длинной тяжёлой серии, у соперника много мощных ребят. У «Магнитки» что ни имя — то фамилия: Мозякин, Бек. Иностранцы здорово играют. Я не реализовал много моментов в серии с «Автомобилистом»? Спасибо, что следите за мной. Конечно, мне хотелось бы забивать, неприятно, когда стопроцентные моменты упускаешь. Я не собираюсь довольствоваться только тем, что приношу пользу команде другими способами, голы нужны тоже.



В «Металлурге» много бывших игроков «Авангарда»? Мы общаемся со всеми ребятами на отвлечённые темы, но во время серии про их телефонные номера придётся забыть. Конечно, мы знаем сильные и слабые стороны друг друга, так же как и они. Будем стараться удивить», — передаёт слова Потапова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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