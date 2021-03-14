Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Потапов: у «Магнитки» что ни имя — то фамилия. «Авангард» готовится к тяжёлой серии

Потапов: у «Магнитки» что ни имя — то фамилия. «Авангард» готовится к тяжёлой серии
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Авангарда» Алексей Потапов поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Металлургом».

«Пару дней отдохнули, сейчас усиленно тренируемся, закладываем фундамент, готовимся к длинной тяжёлой серии, у соперника много мощных ребят. У «Магнитки» что ни имя — то фамилия: Мозякин, Бек. Иностранцы здорово играют. Я не реализовал много моментов в серии с «Автомобилистом»? Спасибо, что следите за мной. Конечно, мне хотелось бы забивать, неприятно, когда стопроцентные моменты упускаешь. Я не собираюсь довольствоваться только тем, что приношу пользу команде другими способами, голы нужны тоже.

В «Металлурге» много бывших игроков «Авангарда»? Мы общаемся со всеми ребятами на отвлечённые темы, но во время серии про их телефонные номера придётся забыть. Конечно, мы знаем сильные и слабые стороны друг друга, так же как и они. Будем стараться удивить», — передаёт слова Потапова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Стали известны все пары полуфиналов Восточной конференции в КХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021