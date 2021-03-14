«Ванкувер» показал новый шлем Холтби. Художник — из числа коренных народов Америки

Вратарь «Ванкувер Кэнакс» Брэйден Холтби снова привлёк художника из числа представителей коренных народов к работе над рисунком на своей новой маске, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Над новым шлемом Холтби работали художник из числа коренных народов Люк Марстон и известный шведский хоккейный художник Дэйв Гуннарссон.
Марстон является представителем салишей — группы индейских народов с северо-запада США.
«На маске изображён зоркий орел, который хорошо знает о том, что что-то должно произойти, до того, как это произойдет», – говорится в сообщении «Ванкувера».
Ранее Холтби принял решение отказаться от маски с Громовой птицей, которую расписал шведский художник Дэйв Гуннарссон, после обвинений в присвоении культуры аборигенов.
- 14 марта 2021
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