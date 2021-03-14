Джонстон: некоторые канадские клубы надеются, что Северный дивизион сохранят после сезона

Обозреватель Spotsnet Крис Джонстон сообщил, что некоторые клубы НХЛ надеются, что лига сохранит канадский дивизион после сезона-2020/2021.



«Есть по крайней мере несколько канадских команд, которые всё ещё надеются, что Северный дивизион сохранится после этого сезона, что у них будет ещё как минимум один такой год», — сказал Джонстон в эфире Hockey Night in Canada.



Напомним, Северный дивизион был создан для того, чтобы избежать затруднений при пересечении границы между США и Канадой в условиях пандемии коронавируса. В нем выступают «Торонто Мэйпл Лифс», «Виннипег Джетс», «Эдмонтон Ойлерз», «Монреаль Канадиенс», «Калгари Флэймз», «Ванкувер Кэнакс» и «Оттава Сенаторз».



Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не заинтересована в дальнейшем сохранении канадского дивизиона.