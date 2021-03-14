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Джонстон: некоторые канадские клубы надеются, что Северный дивизион сохранят после сезона

Джонстон: некоторые канадские клубы надеются, что Северный дивизион сохранят после сезона
Хоккей / НХЛ 0
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Обозреватель Spotsnet Крис Джонстон сообщил, что некоторые клубы НХЛ надеются, что лига сохранит канадский дивизион после сезона-2020/2021.

«Есть по крайней мере несколько канадских команд, которые всё ещё надеются, что Северный дивизион сохранится после этого сезона, что у них будет ещё как минимум один такой год», — сказал Джонстон в эфире Hockey Night in Canada.

Напомним, Северный дивизион был создан для того, чтобы избежать затруднений при пересечении границы между США и Канадой в условиях пандемии коронавируса. В нем выступают «Торонто Мэйпл Лифс», «Виннипег Джетс», «Эдмонтон Ойлерз», «Монреаль Канадиенс», «Калгари Флэймз», «Ванкувер Кэнакс» и «Оттава Сенаторз».

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не заинтересована в дальнейшем сохранении канадского дивизиона.

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