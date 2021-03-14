Обладатель Кубка Стэнли Смит-Пелли пройдёт просмотр в фарм-клубе «Лос-Анджелеса»

Нападающий Деванте Смит-Пелли заключил пробный контракт с клубом Американской хоккейной лиги «Онтарио Рейн», сообщается на официальном сайте фарм-клуба «Лос-Анджелес Кингз».

В нынешнем сезоне 28-летний форвард не провёл ни одного официального матча. Последним клубом в карьере Смита-Пелли оставался «Куньлунь Рел Стар», в составе которого канадский форвард выступал в минувшем сезоне. Деванте принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил восемь шайб и сделал три результативные передачи.

До переезда в Китай Смит-Пелли защищал цвета клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз». В позапрошлом сезоне набрал 8 (4+4) очков в 54 матчах за столичную команду. В сезоне-2017/2018 Деванте стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталз». В победном плей-офф Смит-Пелли стал одним из главных героев «Вашингтона», забросив 7 шайб в 24 матчах.