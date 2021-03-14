Ушёл из жизни тренер Вячеслав Романов. Среди его воспитанников Александр Дергачёв

В Нижнекамске, после матча «Нефтехимик-2005» — «Нефтяник-2005» на 58-м году жизни скоропостижно скончался тренер альметьевской хоккейной школы Вячеслав Романов. Об этом сообщает пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги «Нефтяник».
«В бытность хоккеистом Вячеслав Николаевич выступал в альметьевской команде мастеров «Спутник». После завершения карьеры посвятил себя тренерской работе. Трудился в нашей спортшколе с 2007 года. Среди его воспитанников – обладатель Кубка Гагарина в составе СКА Александр Дергачёв, нападающий «Нефтяника» Ленар Мансуров, а нынешние его воспитанники, ребята 2005 года рождения – действующие чемпионы Поволжья. Прощание и похороны Вячеслава Романова состоятся во вторник, 16 марта, в Нижнекамске», — сказано в пресс-релизе альметьевского клуба.
- 14 марта 2021
-
17:31
-
17:05
-
16:46
-
16:35
-
16:30
-
15:56
-
15:38
-
15:19
-
14:58
-
14:41
-
14:22
-
13:55
-
13:35
-
13:03
-
13:00
-
12:49
-
12:47
-
12:31
-
12:08
-
11:47
-
11:25
-
11:05
-
11:00
-
10:46
-
10:25
-
10:00
-
09:36
-
09:15
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:37
-
08:34
-
06:47
-
06:30