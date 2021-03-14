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Ушёл из жизни тренер Вячеслав Романов. Среди его воспитанников Александр Дергачёв

Ушёл из жизни тренер Вячеслав Романов. Среди его воспитанников Александр Дергачёв
Хоккей / ВХЛ 0

В Нижнекамске, после матча «Нефтехимик-2005» — «Нефтяник-2005» на 58-м году жизни скоропостижно скончался тренер альметьевской хоккейной школы Вячеслав Романов. Об этом сообщает пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги «Нефтяник».

«В бытность хоккеистом Вячеслав Николаевич выступал в альметьевской команде мастеров «Спутник». После завершения карьеры посвятил себя тренерской работе. Трудился в нашей спортшколе с 2007 года. Среди его воспитанников – обладатель Кубка Гагарина в составе СКА Александр Дергачёв, нападающий «Нефтяника» Ленар Мансуров, а нынешние его воспитанники, ребята 2005 года рождения – действующие чемпионы Поволжья. Прощание и похороны Вячеслава Романова состоятся во вторник, 16 марта, в Нижнекамске», — сказано в пресс-релизе альметьевского клуба.

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